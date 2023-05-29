في مصر..جزيرة "تسافر بك بالزمن" إلى جزيرة سانتوريني في اليونان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من منّا لم يسمع بجزيرة سانتوريني، التي تُعتبر من بين أجمل الجزر السياحية في اليونان، إذ تتميز بمياهها الفيروزية ومبانيها المغطاة باللونين الأبيض والأزرق، وأزقة شوارعها التي ستأخذك إلى عالم القصص الأسطورية.

وجميع هذه المواصفات، تجعلها الوجهة الأولى للأزواج والراغبين في قضاء شهر العسل.

وربما تكون الجزيرة فريدة من نوعها حقًا، لكنها ليست وحدها التي تتمتع بهذه الميزات.

وبدلًا من السفر جوًا إلى سانتوريني لما يزيد عن 6 ساعات، يمكن الاستمتاع بأجواء شبيهة في مصر، وتحديدًا بجزيرة "هيسا"، في مدينة أسوان.

ولم يُفوّت مدون السفر العراقي، عبدالخالق المعموري، فرصة زيارة الجزيرة المصرية، والتي يصفها بأنها "رائعة"، وتمتاز بهدوئها وسكونها، حيث تحيط بها المياه من كل جهة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية، على "فيسبوك"، أن جزيرة "هيسا" تتمتع بأجمل مناظر غروب الشمس على ضفاف النيل.

وبُنيت الجزيرة على الطراز النوبي الجميل، ويمكن استكشافها مع مجموعة نوبية تأخذك برحلة على المركب حول أطرافها.

وقال المعموري في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن "الأمر الذي جعلني أُشبّه سانتوريني بهذه الجزيرة، يتمثل بطرازها النوبي الجميل وألوانها المبهجة".

وليس ذلك فحسب، وإنما ستُدهشك أيضًا طريقة بناء بيوت الضيافة، حيث تطلّ على الجزيرة بأكملها، تمامًا مثل سانتوريني.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي المعموري، ما دفعهم للتساؤل عن مدى أمان الجزيرة وكيفية الذهاب إليها.

وعادة ما يكون التصوير في مصر، وتحديدًا بالعاصمة القاهرة، صعبًا بحسب قول مدون السفر العراقي. لكنه لم يواجه أي تحديات في مدينة أسوان.

وأكدّ أن كل ما يقوله عن جزيرة "هيسا" قليل، إذ أنها برأيه بمثابة كنز لا يُستهان به من حيث الموروث الثقافي، والتاريخي، والسياحي.