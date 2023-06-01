أكثر من 19 مليون مشاهدة.. شاهد كيف أمسك هذا المغامر بكفّ أسد مفترس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تشعر برهبة كبيرة لمجرد مشاهدته مستلقيًا من بعيد، سواء في حديقة الحيوانات أو خلال رحلة سفاري، فما بالك إذا كنت جالسًا إلى جانبه وتكشف عن مخالبه.

هذا ما فعله المغامر الأمريكي، كويوتي بيترسون، مع أحد أسود محمية "Kariega Game"، في جنوب أفريقيا.

وقد تتساءل: كيف نجح بذلك؟

وفي الواقع، يتطلب مثل هذا الفعل الكثير من التخطيط.

ونجح بيتروسون بالاقتراب من الأسود برفقة الفريق البيطري في المحمية، وعالم الأحياء البرية، ماريو الديكو.

وبداية، كان من الضروري إطلاق سهام مصل مهدئ للأعصاب لتخدير مجموعة من الأسود في المحمية، ومن بينهم ثلاث لبؤات وأسد واحد.

وبسبب هبوب الرياح حينها، كان يصعب أحيانًا تحديد الهدف، مع تجنب إطلاق السهام نحو وجوهها. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وبعد انتظار الفريق بضع دقائق حتى يأخذ المصل مفعوله، رافقهم بيترسون للحصول على بيانات القياسات الحيوية الخاصة بالأسود.

وكان بيترسون متحمسًا لرصد لقطات مقرّبة للأسد، وتحديدًا الكشف عن مخالبه الحادّة أمام عدسة الكاميرا.

وبمجرد ما أن وضع يديه عليه، قال المغامر الأمريكي في مقطع الفيديو: "هذه أول مرة أكون فيها قريبًا إلى هذه الدرجة من حيوان برّي مفترس".

وستُلاحظ في مقطع الفيديو أعلاه أن كف الأسد يبدو أكبر حجمًا وأثقل وزنًا من كف بيترسون.

ويُقدم بيترسون أيضًا نظرة أقرب لحجم أذني الأسد، والشعر الموجود حول عنقه، والذي يحمي حلقه ووجهه، خاصة عندما يُقاتل دفاعًا عن مساحته.

ولم ينس المغامر الأمريكي أيضًا إبراز أسنان الأسد الضخمة والحادّة.

وكان يهدف بيترسون بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على أعمال الحفظ التي يتم إجراؤها في المحمية مع هذه الحيوانات المفترسة.

وعمل الفريق البيطري بجد لضمان أمان طاقم التصوير والأسود.

وقال المغامر الأمريكي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "عندما نقوم بتصوير الحياة البرية، نأخذ دومًا بنصيحة خبراء الحياة البرية، ونبذل قصارى جهدنا لتقليل الإجهاد الذي يتعرض له الحيوان".

ومن الواضح أن العديد من الأشخاص يُحبّون الأسود ويشعرون بالفضول حيالها.

وحصد مقطع الفيديو ما يزيد عن 19 مليون مشاهدة على قناة بيترسون، عبر منصة "يوتيوب"، والتي تُعرف باسم "Brave Wilderness".

فهل استمتعت بهذه المشاهد؟