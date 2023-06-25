"سيمفونية الأحجار" بأرمينيا..أشكال هندسية صنعتها الطبيعة بلا تدخل البشر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "المشهد أشبه بلوحة رسمتها الطبيعة"، هذا ما قاله مدون السفر المصري، شريف نبيل، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، عند زيارته إلى أحد أكثر الأماكن سحرًا في أرمينيا.

وبينما كان يبحث بدوره عن أبرز معالم البلاد التي لا يمكن تفويتها، قام نبيل بزيارة ما يُعرف بـ"سيمفونية الأحجار"، والتي تقع في مقاطعة كوتياك، وتبعد حوالي 9 كيلومترات عن العاصمة يريفان.

وتُعتبر "سيمفونية الأحجار" واحدة من أكثر المعالم الطبيعية شهرة وجمالاً في أرمينيا، بحسب ما ذكره موقع "Armenian Geographic" الإلكتروني.

ويُقال إن هذا النصب الطبيعي هو نتيجة انهيار الصخور البركانية. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)



ويتألف من أعمدة ضخمة سداسية متناظرة وأعمدة بازلتية خماسية، حيث يبلغ ارتفاعها حوالي 50 مترًا.

وأوضح موقع "Armenian Geographic" الإلكتروني أن "سيمفونية الأحجار" بمثابة معلم طبيعي ومحمي بموجب القانون. ويُعد من بين الأماكن التي يجب زيارتها في أرمينيا.

وهناك العديد من اللافتات المكتوبة بلغات مختلفة، والتي تُحذّر الناس من خطر سقوط هذه الصخور المعلّقة. ويوجد أيضًا حواجز يُمنع عبورها، حيث تفصل الناس عن مناطق سقوط الأحجار.

وواجه مدون السفر المصري بعض التحديات عند توثيق زيارته لـ "سيمفونية الأحجار"، وأبرزها صعوبة وخطورة التقاط صورًا عالية الجودة، مع البقاء على مسافة آمنة من المعلم الطبيعي.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي قناة نبيل عبر "يوتيوب". واندهش كثيرون من هذه التكوينات الصخرية، التي شكّلتها الطبيعة من دون أي تدخلات بشرية.

وقال نبيل: "المكان لديه حالة خاصة وفريدة.. يعكس كيفية تزين الطبيعة نفسها، مع خلق أشكال هندسية يصعب على أمهر المعماريين تنفيذها".

وفي حال كنت تخطط لزيارة هذا النصب الطبيعي، فالأفضل أن تقوم بذلك في فصل الخريف، أي بين شهري مايو/آيار وسبتمبر/أيلول، حيث يكون المناخ معتدلًا.