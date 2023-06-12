جبل موسى..مصري يتسلق أحد الجبال الضخمة في مصر لرؤية هذا المشهد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترسم لحظات شروق الشمس لوحة فنية بديعة، فما بالك إذا كنت تستمتع بهذه اللحظة الفريدة على قمة أحد أشهر جبال مصر، أي جبل موسى، في مدينة سانت كاترين.

وذكرت هيئة تنشيط السياحة المصرية أن "جبل موسى يُعد من أحد الأماكن المقدسة في الأديان السماوية الثلاثة؛ الإسلام، والمسيحية، واليهودية، حيث كلم الله نبيه موسى، وتلقى الوصايا العشر، ما يضفي على هذا المكان رهبة كبيرة".

وعلى قمة هذا الجبل العملاق، الذي يرتفع على مساحة 2,285 مترًا، تنتظر المغامرين مشاهد رائعة.

وقرّر مدون السفر المصري، عبدالله زايد، ويُعرف باسم عبدالله أوزيل، صعود جبل موسى، وتوثيق تجربته من بدايتها حتى نهايتها. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقد يكون الطريق ممهدًا لمغامرات صعود الجبل، ولكنه ليس سهلًا كما تظن، خاصة عند صعود الـ750 درجة الأخيرة.

وقال زايد، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إن "أكثر ما يميز جبل موسى، يتمثل بمشاهدة شروق الشمس من الأعلى.. ما سيجعلك تنسى تعب المغامرة كلّها".

وصعد مدون السفر المصري جبل موسى خلال فصلي الصيف والشتاء.

ويعتبر أن خوض مغامرة كهذه في فصل الشتاء أكثر جمالًا، خاصة عند تساقط الثلوج، التي ستخلق أجواء أوروبية لا مثيل لها.

وكشفت هيئة تنشيط السياحة المصرية عن وجود مسارين إلى قمة الجبل، أحدهما طويل لكنه أسهل ويُطلق عليه تسمية "سكة الباشا"، بينما يُعتبر الثاني أقصر لكنه أكثر انحدارًا، ويُعرف بـ"سكة سيّدنا موسى".

ويلائم المسار الثاني جميع الأشخاص الذين يتمتعون بلياقة بدنية، وتبلغ عدد درجاته 3,750 درجة، وتُعرف بـ"درجات التوبة".

وحاول ألّا يغلبك النعاس لفترة طويلة حتى لا تُضِّيع هذه التجربة الروحية المذهلة عند شروق الشمس، التي تُعانق أشعتها سلسلة الجبال اللانهائية.