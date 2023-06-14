"ستظن أنها شيطان من بعيد".. سعودي يرصد إحدى أخطر أسماك البحر الأحمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هذه السمكة ستلفت انتباهك أكثر من أي سمكة أخرى في العالم.

وللوهلة الأولى، ستظن أنها "شيطان" يُحدّق بك من بعيد، حتى يبرز جمالها تدريجيًا عندما تتحرك بهدوء.

هكذا وصف المصور السعودي، مازن شفيع، سمكة الأسد، التي صادفها في البحر الاحمر، وتحديدًا على شاطئ مدينة رابغ، غرب البلاد.

وتُعتبر من بين الأسماك الشائعة في البحر الأحمر. وتتميز بشكلها الغريب وألوانها الاستثنائية، التي توحي بخطورتها.

وتتمتع أسماك الأسد بوسيلة دفاعية قاتلة، حيث تتألف زعانفها من أشواك حادّة تحتوي على سمٍّ بالغ الخطورة.

ومع ذلك، لم يتردّد شفيع في رصد سمكة الأسد بعدسة كاميرته، إذ التقط لونها الأحمر الزاهي المخطط بالأبيض، وزعانفها المزركشة والتي تتمايل مع حركة السمكة، وكأنها عروس ترتدي فستانًا بأكمام طويلة.

وقال المصور السعودي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنها "مبهرة ومخيفة في آنٍ واحد".

ووفقًا لما ذكره موقع "National Ocean Service" الإلكتروني، تُعتبر هذه الأنواع قادرة على الإضرار بالنظم البيئية للشعاب المرجانية، لأنها من بين الحيوانات التي تتنافس على الغذاء والمساحة مع أنواع من أسماك النهاش، والهامور، وغيرها.

الموائل

ويتم العثور على أسماك الأسد غالبًا في جميع أنواع الموائل البحرية الموجودة في المياه البحرية الدافئة في المناطق الاستوائية.

وأوضح موقع "National Ocean Service" أنها تتواجد في أعماق تتراوح بين 1 و300 قدم على القاع الصلب، وأشجار المانغروف، والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية، وغيرها.

وبقي المصور السعودي ساكنًا في مكانه لحوالي نصف ساعة، حتى اعتادت السمكة على وجوده.

وحازت هذه المشاهد على إعجاب العديد من متابعي شفيع، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتفاجأ بعض الأشخاص من وجود هذه السمكة في البحر الأحمر، ما دفعهم للتساؤل عن الموقع تحديدًا، ومشاهدتها بأنفسهم.