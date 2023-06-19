دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تجرؤ على القفز رأسًا على عقب بالحبال من ارتفاع 111 مترًا؟

وقد تكون الفكرة بحد ذاتها "جنونية"، ولكن انتظر حتى تتأرجح أسفل جسر يربط بين دولتي زامبيا وزيمبابوي، وعلى صوت هدير شلالات فيكتوريا.

وتُعرف الشلالات محلياً باسم "الدخان الذي يصدر صوت الرعد".

ولم يخطط مدون السفر السعودي، عبدالعزيز الدمخ، لخوض تجربة كهذه سوى بعد المرور بجانبها، إذ وصف الأمر بكونه مصادفة "جميلة وعفوية".

وفي الواقع، لطالما كانت مغامرة القفز بالحبال من بين النشاطات التي كان يرغب بتجربتها، ولكن لم تسنح له فرصة القيام بذلك، إذ كان يشعر بالخوف من المرتفعات.

وفي مرحلة ما من حياته، قرّر الدمخ مواجهة شعوره بالخوف والخروج من منطقة راحته (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وقال الدمخ في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "أعتقد أنني اختبرت أقصى درجات الأدرينالين في حياتي.. عاصفة من المشاعر المختلطة.. ازدادت دقّات قلبي مع اقتراب دوري في تجربة القفز بالحبال".

وفي حال قررت خوض هذه المغامرة، يتم تقديم شرح تفصيلي عن إجراءات السلامة التي يتم اتخاذها في عين الاعتبار. كما يتم ربط القدمين من الأسفل بالحبل، مع وضع دعّامات مبّطنة، حتى لا يشعر الشخص بأي أوجاع.

وأوضح مدون السفر السعودي: "ستشعر أن الدم يكاد ينفجر من عروق الرأس.. وستشعر بصداع لفترة وجيزة".

وتستغرق فترة السقوط قبل ارتداد الحبل ما بين 2.5 و4.5 ثانية.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي الدمخ.

ويّذكر أن المنطقة تحتضن العديد من الفعاليات السياحية المختلفة، مثل التجديف في النهر، والسباحة بالقرب من مصبّ الشلالات، وغيرها.