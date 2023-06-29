في السعودية.. مستكشف يوثق هيبة "جبل السفينة" بين رمال تبوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند رؤية هذا المعلم المميز من بعيد في المملكة العربية السعودية، قد تظنّه مجرد سراب للوهلة الأولى. ولكن عند اقترابك منه، ستدرك أنك تقف أمام معلمٍ فريد من نوعه.

ويسعى محب السفر والاستكشاف السعودي ماجد العثمان، إلى تصوير المعالم المعروفة و"الجواهر الخفية" في البلاد، مثل الآثار، والتكوينات الصخرية، وغيرها، إذ يطمح لـ"صناعة مكتبة للمعالم والأماكن بالسعودية"، بحسب ما قاله في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

ومن الكنوز التي وثقها بين رمال الصحراء بعدسة كاميرته قبل عدّة أعوام، معلم يُدعى "جبل السفينة" (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ومن شأن هذا المعلم إثارة مخيّلة العابرين، إذ أوضح العثمان أنّه "سُمي بالسفينة لأن تكويناته الصخرية توحي للأشخاص بأنه سفينة من بعيد، وخاصةً من جانبه الغربي".

ورغم أنّ مقطع الفيديو يوحي بتواجد المعلم في وجهة بعيدة ونائية، إلا أن السعودي أكّد أن رحلة الوصول إليه كانت "ممتعة جدًا"، مضيفًا أنّ الوصول إليه سهل بفضل قربه من الطرق المُعبَّدة.

وينصح العثمان الزوّار بأن يجعلوا "جبل السفينة" محطّة استراحة لهم خلال رحلاتهم الطويلة.