دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر اللبان من أهم السلع التجارية الثمينة التي كانت تُصدَّر بالعصور القديمة في منطقة البحر المتوسط، والبحر الأحمر، إلى بلدان مثل العراق، والهند، والصين، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة اليونسكو.

ووثّق المصور العُماني، موسى بن سليم بن سويدان الحجري، عملية استخراج هذه السلعة المهمة بمحافظة ظفار في أقصى جوب سلطنة عُمان.

وفي مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية، قال الحجري: "أثار انتباهي العمل الدؤوب.. في مشهدٍ يوحي لنا أنّ هذا الحصاد ليس مجرّد حصاد للّبان فحسب، بل أبعد من هذا"، مضيفًا أنّه "عبارة عن مناسبة اجتماعية سنوية وتحرص جميع العائلات على القيام بذلك فعلًا".

ووفقًا لما أوضحه موقع وزارة الإعلام العُمانية، يبدأ إنتاج وجني محصول اللبان في محافظة ظفار خلال منتصف مارس/آذار إلى يونيو/حزيران من كل عام، ومن ثم تبدأ المرحلة الأخرى بعد فصل الخريف مباشرةً حتّى دخول فصل الشتاء.

ولا يزال السكان يقومون بالعملية من خلال استخدام الطرق التقليدية المتبعة، والمتعارف عليها منذ القدم.

وأثار مقطع الفيديو الذي وثقه المصور انتباه مستخدمي الإنترنت، إذ يرى البعض هذه العملية للمرة الأولى.

ويشتمل اللبان على فوائد عديدة، إذ أشارت وزارة الإعلام العُمانية إلى أنّه يُستخدم في مكونات الأدوية، والعطور، والصناعات التجميلية، والزيوت، والمساحيق، فضلاً عن استخدامه في المناسبات الاجتماعية، والدينية.

وكانت بدايات الحجري مع عالم التصوير في أواخر 2008، ويهتم العُماني بتوثيق مختلف الجوانب مثل الثقافة والتقاليد في سلطنة عُمان.