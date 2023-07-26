كيف استطاع هذا الغواص اصطياد الكائن اللافقاري الأذكى في البحر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما تُفكّر بالغوص لاصطياد أخطبوط، يجب أن تعلم أنك ستخرج إمّا فائزًا أو مهزومًا.

ويتمتع الأخطبوط بقدرات عالية للتخفي والانزلاق داخل الصخور الضيقة، لذلك لن تكون مهمتك سهلة.

ومع ذلك، قرر محمد أسعد، وهو مصور صحفي فلسطيني، توثيق تجربة اصطياده للأخطبوط بالمنطقة الساحلية في قطاع غزة. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وبداية، جهّز نفسه جيدًا بمعدات الغوص اللازمة، وهي الزعانف، والنظارات، وكشّاف الإضاءة، والمسدس البحري، وغيرها.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يعتبر الكائن اللافقاري الأذكى في البحر.. وطرق الوصول إليه تحتاج لمناورة ومهارات عدة".

ويستطيع الأخطبوط تغيير لونه وشكله في غضون ثوانٍ معدودة حتى يُصبح أكثر تجانسًا مع لون الصخور.

وبينما تعتقد أنك أصبت الأخطبوط بسهمك ونجحت في اصطياده، ستجد عثرة أخرى تقف في طريقك.

ومن الممكن أن تسحب السهم من دون الأخطبوط لشدة التصاقه بجُحره، تمامًا كما حصل مع أسعد، حيث استعان بأصدقائه للقيام بهذه المهمة.

ويبقى ضروريًا تواجد أكثر من صيّاد لتقديم يد المساعدة، وتوجيه ضربة سهم صحيحة، والقيام بالمناورة.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي أسعد الذي يُمارس الغوص منذ 4 سنوات.

وجاء ضمن سلسلة حلقات يتم نشرها بشكل علمي على قناة "مغامرات الغوص"، عبر "يوتيوب". وتهدف إلى توعية السكان بالبيئة البحرية.

وأنشأ بدوره أول فيلم وثائقي فلسطيني من تحت سطح البحر، ويُعرف باسم "زعانف مبتورة".