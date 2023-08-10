دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تحبّ تناول الطعام البحري غير أنّك لا تملك معدات الصيد اللازمة؟ لا مشكلة!

أثبت الغوّاص التونسي، نسيم مزاح، أنه ما زال في وسعك الحصول على وجبة طعام لذيذة وطازجة.

ففي منطقة "الكف الأصفر" التونسية التي استُوحِيَت تسميتها من نوعية صخورها الصفراء، يرصد مزاح تجربته في البحث عن فاكهة البحر من دون أي معدات.

ولم يقم الغوّاص التونسي بأيّ تحضيرات بسبب خبرته الطويلة في البحر.

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "لقد فعلتها مئات المرّات!".

ومع ذلك، واجه مزاح بعض التحديات خلال رحلته، مثل ندرة تواجد فاكهة البحر في فصل الصيف، حيث لا توجد الكثير من الأصداف، وسرطانات البحر تكون قليلة جدًا وصغيرة، بخلاف فصل الشتاء.

لكنه استطاع جمع كمية كافية لتحضير وجبة شهية. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

وفيما يعتقد بعض الأشخاص أنها مهمة سهلة، إلّا أنّها محفوفة ببعض المخاطر.

وبداية، يجب الحذر من البيئة الوعرة والصخور الحادّة.

ومن الضروري أن تعرف كيفية التعامل مع الكائنات البحرية، وتحديدًا سرطانات البحر، لأنّ لديها مخالب قوية وقد تكون مؤذية.

وهناك أيضًا نوع من الأصداف، يُعرف باسم Patella Shell، يلتصق بالصخور بقوة عندما يشعر بالخطر.

وبالتالي، لن تستطيع استخراجه بسهولة.

ومن الضروري وضع أي أداة تستخدم تحت هذه الصدفة بسرعة، كسكين أو عود خشبي، حتى تمنع التصاقه.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي مزاح، عبر قناته على اليوتيوب، Nesym Sea.

وأراد كثيرون عيش تجربته عينها.

لكنّ مزاح ينصح بعدم الذهاب إلى مثل هذه الأماكن منفردًا حتى تجد من يساعدك في حال واجهت مشكلة.

وقال: "التجربة جميلة جدًا وتعلّمك الاعتماد على نفسك وكيفية النجاة والبقاء في الظروف الصعبة من دون الحاجة إلى أيّ معدات.. الطعام كان شهيًا جدًا.. وأتمنى لأي شخص أن يعيش مثل هذه التجربة الفريدة".