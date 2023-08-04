وجهة خفيّة ومليئة بالمفاجآت.. هل هذا هو "أجمل وادي في سلطنة عُمان"؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتميّز سلطنة عُمان بتضاريس ساحرة تشوّقك لزيارتها أو للعودة إليها مجددًا. غير أنّ وديانها تحديدًا، تتصدّر قائمة كل سائح يزور البلاد!

ويُعتبر "حاور" بين الأودية البارزة في سلطنة عُمان، ووجهة سياحية جذّابة.

يحظى هذا الوادي بشعبية كبيرة بسبب مناظره الطبيعية الساحرة، بحسب موقع Exploring Oman الإلكتروني.

وسيأخذك المصور العُماني، أحمد السعدي، في رحلة بصرية خلّابة ومليئة بالمغامرة بين أحضان الوادي. (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)

ويعتبر "حاور" جزءاً من وادي بني خالد الشهير، الذي يبعد مسافة 200 كيلومتر عن العاصمة العُمانية، مسقط.

وتستطيع سؤال السكان المحليين عن الاتجاهات المؤدية للوادي بسبب انتفاء وجود أي علامات أو إشارات مساعدة.

وأوضح موقع Exploring Oman الإلكتروني أن رحلتك كاملة ستتطلب حوالي 4 إلى 5 ساعات.

ويُعد وادي "حاور" مليئًا بالمغامرات والمفاجآت. ومن المؤكد أنّ الجمال الخلّاب المحيط سيُذهلك.

وتُحيط بالمنطقة مزارع التمور الخضراء، وبرك المياه فيروزية اللون، والشلالات الرائعة. وهناك العديد من الأنشطة التي تستطيع ممارستها حتى لا تشعر بالملل أبدًا.

نذكر من بينها:

جولة على الأقدام

السباحة والغوص

التسلّق

وقال السعدي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يتميّز (الوادي) بجمال طبيعي، حيث تجد جبالًا عالية وتكوينات صخرية مذهلة".

ويتّسم بالهدوء.

فالصمت والهدوء الشديد سيرافقانك طوال الطريق بخلاف معظم الوديان الأخرى.

وحازت المشاهد التي صوّرها السعدي على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي تُسلط الضوء على أبرز الأماكن السياحية بالبلاد.

وأوضح موقع Exploring Oman الإلكتروني أنّ العديد من الأشخاص الذين زاروه يتوافقون على أنه "أجمل وادي في عُمان".

ويعتبر بين الأماكن التي لا تزال تحمل نكهة الحياة البرّية البكر، ويتميّز ببيئته الهادئة حتى في أيام العُطل.