مصور يوثّق موسم خريف ظفار في سلطنة عُمان وخضرته التي لا تُصدّق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجلب الرّياح الموسميّة والسّحب القادمة من بحر العرب والمحيط الهندي معها موسمًا محبوبًا في سلطنة عُمان، وهو خريف ظفار.

ويبدأ هذا الموسم في 21 يونيو/حزيران ويستمر إلى 21 سبتمبر/أيلول من كل عام، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام في سلطنة عُمان.

وخلال موسم ظفار، تكتسي المناطق الجبليّة والسّهول باللون الأخضر السّاحر.

وباستخدام طائرة "درون"، وثّق المصوّر العُماني، فهد محمد القويطعي، الموسم بطريقة استثنائيّة تُشعر المرء وأنّه يُحلّق فوق الطبّيعة مباشرةً.

ويقوم القويطعي بتصوير خريف ظفار سنويًا، وهو يحاول اختيار زوايا مختلفة للأماكن ذاتها كل مرّة.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال القويطعي: "الدّافع لذلك هو تنوّع وتناغم الطبيعة، وانسجام منظر الأشجار، وجريان المياه، وتساقط زخّات الرّذاذ".

وأكّد المصوّر: "هذه المشاهد تلفت الانتباه، وتريح العين".