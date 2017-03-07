دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ بالستية، سقط ثلاثة منها على بعد 200 ميل من السواحل اليابانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، مما دفع الأخيرة إلى تقديم "احتجاج قوي"، معتبرة هذا الإطلاق تهديدا لأمنها القومي.

