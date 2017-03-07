دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ بالستية، سقط ثلاثة منها على بعد 200 ميل من السواحل اليابانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، مما دفع الأخيرة إلى تقديم "احتجاج قوي"، معتبرة هذا الإطلاق تهديدا لأمنها القومي.
شاهد.. لحظة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية
لحظة إطلاق كوريا الشمالية صواريخ بالستية
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و47 دقيقة.
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عملية الاطلاق نفذتها وحدة عسكرية كورية شمالية مكلفة بضرب القواعد الأمريكية في اليابان، وفقا لوسائل الاعلام الرسمية الكورية الشمالية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ بالستية، سقط ثلاثة منها على بعد 200 ميل من السواحل اليابانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، مما دفع الأخيرة إلى تقديم "احتجاج قوي"، معتبرة هذا الإطلاق تهديدا لأمنها القومي.
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