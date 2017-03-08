شاهد.. ابن أخ زعيم كوريا الشمالية يظهر في فيديو غامض

ابن أخ زعيم كوريا الشمالية يظهر في فيديو غامض

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 08 مارس/آذار 2017; 09:43 (GMT +0400).
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أون
1:06

ابن كيم جونغ نام يتحدث أمام الكاميرا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية، (CNN)-- هذا هو كيم هان سول ابن كيم جونغ نام، عمه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتحدث أمام الكاميرا في فيديو ظهر في منشور على الإنترنت من قبل مجموعة مجهولة تطلق على نفسها دفاع تشوليما المدني.

 

 

 

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةكيم جونغ أون