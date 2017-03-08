أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية، (CNN)-- هذا هو كيم هان سول ابن كيم جونغ نام، عمه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتحدث أمام الكاميرا في فيديو ظهر في منشور على الإنترنت من قبل مجموعة مجهولة تطلق على نفسها دفاع تشوليما المدني.