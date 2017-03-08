أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية، (CNN)-- هذا هو كيم هان سول ابن كيم جونغ نام، عمه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتحدث أمام الكاميرا في فيديو ظهر في منشور على الإنترنت من قبل مجموعة مجهولة تطلق على نفسها دفاع تشوليما المدني.
ابن كيم جونغ نام يتحدث أمام الكاميرا
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية، (CNN)-- هذا هو كيم هان سول ابن كيم جونغ نام، عمه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتحدث أمام الكاميرا في فيديو ظهر في منشور على الإنترنت من قبل مجموعة مجهولة تطلق على نفسها دفاع تشوليما المدني.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.