قتيلان خلال مظاهرات اندلعت بعد عزل رئيسة كوريا الجنوبية

قتيلان بمظاهرات بعد عزل رئيسة كوريا الجنوبية

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و32 دقيقة.
كوريا الجنوبيةجرائم فسادحوادث
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في وقت سابق من اليوم الجمعة، تم عزل الرئيسة بارك من منصبها بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان بإقالتها

سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)-- لقي اثنان من المحتجين مصرعهما خلال مظاهرات اندلعت في كوريا الجنوبية بعد عزل رئيسة البلاد، بارك جيون هيه، وفقا لبيان صادر عن القائم بأعمال الرئيس، هوانغ كيو اهن، الا أن البيان لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب وفاة.

وأضاف البيان، الذي وصف الحادثة بالخسائر المؤسفة، أن عدة أشخاص أصيبوا في الاحتجاجات أيضاً.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تم عزل الرئيسة بارك من منصبها بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان بإقالتها

كوريا الجنوبيةجرائم فسادحوادث