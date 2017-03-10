سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)-- لقي اثنان من المحتجين مصرعهما خلال مظاهرات اندلعت في كوريا الجنوبية بعد عزل رئيسة البلاد، بارك جيون هيه، وفقا لبيان صادر عن القائم بأعمال الرئيس، هوانغ كيو اهن، الا أن البيان لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب وفاة.
وأضاف البيان، الذي وصف الحادثة بالخسائر المؤسفة، أن عدة أشخاص أصيبوا في الاحتجاجات أيضاً.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، تم عزل الرئيسة بارك من منصبها بعد أن أيدت المحكمة الدستورية قرار البرلمان بإقالتها
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