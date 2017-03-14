شاهد.. ترامب يستقبل ولي ولي العهد السعودي بالبيت الأبيض

شاهد.. ترامب يستقبل ولي ولي العهد السعودي

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
أمريكاالأمير محمد بن سلمانالمملكة العربية السعوديةدونالد ترامب
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استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.

وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة الاثنين (13 مارس/ آذار 2017)، متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن تشمل محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من المسؤولين.

أمريكاالأمير محمد بن سلمانالمملكة العربية السعوديةدونالد ترامب