واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— استقبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض.
وذكر الديوان الملكي السعودي في بيان أن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة الاثنين (13 مارس/ آذار 2017)، متوجها إلى الولايات المتحدة في زيارة من المقرر أن تشمل محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من المسؤولين.
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