أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سبق اعتقاله في العراق من قبل القوات الأمريكية قبل 10 سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحه، والبحث عنه ما زال مستمرا منذ هجمات بروكسل قبل عام إذ يشتبه بأن أسامة العطار هو العقل المدبر للشبكة التي نفذت الهجمات على عاصمتي بلجيكا وفرنسا.
يشتبه بأنه العقل المدبر لهجمات باريس وبروكسل.. كيف هرب أسامة العطار؟
كيف هرب العقل المدبر لهجمات باريس وبروكسل؟
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
3:57
البحث عنه ما زال مستمرا منذ هجمات بروكسل قبل عام إذ يشتبه بأن أسامة العطار هو العقل المدبر للشبكة التي نفذت الهجمات على عاصمتي بلجيكا وفرنسا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.