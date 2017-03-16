أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سبق اعتقاله في العراق من قبل القوات الأمريكية قبل 10 سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحه، والبحث عنه ما زال مستمرا منذ هجمات بروكسل قبل عام إذ يشتبه بأن أسامة العطار هو العقل المدبر للشبكة التي نفذت الهجمات على عاصمتي بلجيكا وفرنسا.