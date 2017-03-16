يشتبه بأنه العقل المدبر لهجمات باريس وبروكسل.. كيف هرب أسامة العطار؟

كيف هرب العقل المدبر لهجمات باريس وبروكسل؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
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البحث عنه ما زال مستمرا منذ هجمات بروكسل قبل عام إذ يشتبه بأن أسامة العطار هو العقل المدبر للشبكة التي نفذت الهجمات على عاصمتي بلجيكا وفرنسا.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سبق اعتقاله في العراق من قبل القوات الأمريكية قبل 10 سنوات قبل أن يتم إطلاق سراحه، والبحث عنه ما زال مستمرا منذ هجمات بروكسل قبل عام إذ يشتبه بأن أسامة العطار هو العقل المدبر للشبكة التي نفذت الهجمات على عاصمتي بلجيكا وفرنسا.

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