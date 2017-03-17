نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— في خطاب أمام الأمم المتحدة في جنيف، نددت الممثلة الأميركية الشهيرة أنجلينا جولي وهي المبعوثة الخاصة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين "بالموجة المتصاعدة من النزعة القومية التي تتنكر في صورة الوطنية وعودة ظهور السياسات التي تشجع على الخوف والكراهية للآخرين"

بينما أكدت أنها تتحدث "كأميركية فخورة"، رافضة للنزعة القومية، وأضافت جولي إن بعض السياسيين "انتخبوا على أساس رفض المؤسسات والاتفاقات الدولية".