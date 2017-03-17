ترامب للمصورين أمام ميركل: أرسلوا صورا جيدة إلى ألمانيا

ترامب للمصورين: أرسلوا صورا جيدة إلى ألمانيا

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و30 دقيقة.
أمريكادونالد ترامبألمانياأنجيلا ميركلطرائف
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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض.

وقال ترامب مازحا للمصورين الصحفيين خلال التقاط صور له مع ميركل: "احرصوا على إرسال صور جيدة إلى ألمانيا".

أمريكادونالد ترامبألمانياأنجيلا ميركلطرائف