وقال ترامب مازحا للمصورين الصحفيين خلال التقاط صور له مع ميركل: "احرصوا على إرسال صور جيدة إلى ألمانيا".
ترامب للمصورين أمام ميركل: أرسلوا صورا جيدة إلى ألمانيا
ترامب للمصورين: أرسلوا صورا جيدة إلى ألمانيا
العالم
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واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في البيت الأبيض.
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