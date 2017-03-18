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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نشر الحساب الرسمي لسلسلة مطاعم الوجبات السريعة "ماكدونالدز" تغريدة على موقع "تويتر" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واستمرت لمدة 20 دقيقة قبل أن يتم مسحها، إذ قالت الشركة أن حسابها على "تويتر" تعرض للقرصنة نافية نشرها لتلك التغريدة.