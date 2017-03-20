تصريحات ترامب حول الإسلام والمسلمين تطارد قراراته

تصريحات ترامب حول الإسلام تطارد قراراته

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و55 دقيقة.
دونالد ترامبالإسلامازدراء الأديانأمريكا
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هذه هي تصريحات ترامب عن المسلمين، وهكذا أثرت على قرار منع السفر الباطل. 

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاريه استُخدمت من قبل القضاة الفدراليين لوقف قرار حظر السفر بحجة أن القرار فيه “عداوة للدين”. 

دونالد ترامبالإسلامازدراء الأديانأمريكا