كوريا الشمالية تبث مقطعا دعائيا لهجوم عسكري على حاملة طائرات أمريكية

كوريا الشمالية تبث ترويجاً لهجوم على أمريكا

العالم
آخر تحديث الخميس, 23 مارس/آذار 2017; 06:44 (GMT +0400).
كوريا الشماليةأمريكاكيم جونغ أون
1:14

أصدرت كوريا الشمالية مقطعاً ترويجياً، ويبدو أن الفيديو يظهر هجوماً عسكرياً على حاملة طائرات أمريكية وقاذفة صواريخ.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدر الموقع التابع لحكومة كوريا الشمالية، أوريمينزوكيري، مقطعاً دعائياً يظهر فيه ما يبدو أنها ضربة عسكرية على حاملة طائرات أمريكية وقاذفة صواريخ.

كوريا الشماليةأمريكاكيم جونغ أون