أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدر الموقع التابع لحكومة كوريا الشمالية، أوريمينزوكيري، مقطعاً دعائياً يظهر فيه ما يبدو أنها ضربة عسكرية على حاملة طائرات أمريكية وقاذفة صواريخ.