أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدر الموقع التابع لحكومة كوريا الشمالية، أوريمينزوكيري، مقطعاً دعائياً يظهر فيه ما يبدو أنها ضربة عسكرية على حاملة طائرات أمريكية وقاذفة صواريخ.
كوريا الشمالية تبث مقطعا دعائيا لهجوم عسكري على حاملة طائرات أمريكية
كوريا الشمالية تبث ترويجاً لهجوم على أمريكا
العالم
آخر تحديث الخميس, 23 مارس/آذار 2017; 06:44 (GMT +0400).
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أصدرت كوريا الشمالية مقطعاً ترويجياً، ويبدو أن الفيديو يظهر هجوماً عسكرياً على حاملة طائرات أمريكية وقاذفة صواريخ.
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