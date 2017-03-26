أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فيديو للمشاهد الأولى بعد إطلاق نار داخل ناد ليلي في منطقة سينسيناتي، فجر الأحد. وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجروح. وتعتقد الشرطة بتورط عدد من الأشخاص في حادثة إطلاق النار بحسب ما ذكر الرقيب إريك فرانز من شرطة المدينة.