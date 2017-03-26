لقطات من موقع إطلاق نار بناد ليلي في أوهايو

لقطات من موقع إطلاق نار بناد ليلي في أوهايو

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آخر تحديث منذ 3 ساعات و37 دقيقة.
إطلاق نارالشرطة الأمريكيةحوادث
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فيديو للمشاهد الأولى بعد إطلاق نار داخل ناد ليلي في منطقة سينسيناتي، فجر الأحد.

أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فيديو للمشاهد الأولى بعد إطلاق نار داخل ناد ليلي في منطقة سينسيناتي، فجر الأحد. وأسفر إطلاق النار عن مقتل شخص وإصابة 14 آخرين بجروح. وتعتقد الشرطة بتورط عدد من الأشخاص في حادثة إطلاق النار بحسب ما ذكر الرقيب إريك فرانز من شرطة المدينة.

إطلاق نارالشرطة الأمريكيةحوادث