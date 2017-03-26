أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اشتبك مؤيدون لترامب مع متظاهرين مناوئين للرئيس الأمريكي أثناء مسيرتين مختلفتين دعماً لترامب في ولايتي كاليفورنيا وأوريغون.
مسيرة مؤيدة لترامب تتحول إلى أعمال عنف
مسيرة مؤيدة لترامب تتحول إلى أعمال عنف
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
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تحوّلت مسيرة لمؤيدي ترامب إلى أعمال عنف بعد اشتراكهم مع متظاهرين مناوئين للرئيس الأمريكي.
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