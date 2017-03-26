مسيرة مؤيدة لترامب تتحول إلى أعمال عنف

مسيرة مؤيدة لترامب تتحول إلى أعمال عنف

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و52 دقيقة.
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تحوّلت مسيرة لمؤيدي ترامب إلى أعمال عنف بعد اشتراكهم مع متظاهرين مناوئين للرئيس الأمريكي.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- اشتبك مؤيدون لترامب مع متظاهرين مناوئين للرئيس الأمريكي أثناء مسيرتين مختلفتين دعماً لترامب في ولايتي كاليفورنيا وأوريغون.