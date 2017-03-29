(CNN)-- ستعمل فرق مفاوضات ضخمة من كلا الطرفين على مدار الساعة في محاولة للتوصل إلى صفقة ما. بعض الأمور التي عليهم معالجتها تتضمن: ماذا سيفعلون مع البريطانيين الذين يقيمون في أوروبا؟ وماذا سيفعلون مع الأوروبيين الذين يقيمون في بريطانيا؟ كيف سيتعاملون مع وحدة السوق الأوروبية؟
"بريكسيت".. ما الخطوة التالية بعد تفعيل المادة 50؟
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العالم
آخر تحديث منذ20 دقيقة.
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لدى بريطانيا عامين فقط لتخرج من الاتحاد الأوروبي.
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