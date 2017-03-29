واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، أن امرأة صدمت بسيارتها سيارة دورية تابعة لشرطة الكونغرس وحاولت دهس ضباط الشرطة قرب مبنى الكونغرس.
وقال متحدث باسم الشرطة، لـCNN، إن المرأة تم اعتقالها ولم تقع أي إصابات. وأضافت الشرطة أنها تحقق في الحادث باعتباره "جريمة جنائية ولا يبدو أن له صلة بالإرهاب". وجاء ذلك بعد سماع دوي طلقات نار قرب مبنى الكونغرس.
امرأة تحاول دهس ضباط شرطة أمام الكونغرس
امرأة تحاول دهس ضباط شرطة أمام الكونغرس
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و18 دقيقة.
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فيديو يظهر المشاهد الأولى بعد سماع إطلاق نار بالقرب من مبنى الكونغرس في واشنطن، وبحسب التقارير الواردة فليس هناك أي إصابات.
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، أن امرأة صدمت بسيارتها سيارة دورية تابعة لشرطة الكونغرس وحاولت دهس ضباط الشرطة قرب مبنى الكونغرس.
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