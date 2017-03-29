أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بعد اشتعال النيران فيها، اضطرت طائرة إلى الهبوط في بيرو، لكن لحسن الحظ تمكن جميع الركاب من الفرار قبل وصول النار إلى جسم الطائرة.