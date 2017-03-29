شاهد الهروب “المحظوظ” لركاب من طائرة تلتهمها النيران

هروب “محظوظ” لركاب من طائرة تلتهمها النيران

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
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اضطرت طائرة ركاب إلى الهبوط في بيرو بعد أن اشتعلت النيران فيها.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بعد اشتعال النيران فيها، اضطرت طائرة إلى الهبوط في بيرو، لكن لحسن الحظ تمكن جميع الركاب من الفرار قبل وصول النار إلى جسم الطائرة.