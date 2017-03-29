أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- بعد اشتعال النيران فيها، اضطرت طائرة إلى الهبوط في بيرو، لكن لحسن الحظ تمكن جميع الركاب من الفرار قبل وصول النار إلى جسم الطائرة.
شاهد الهروب “المحظوظ” لركاب من طائرة تلتهمها النيران
هروب “محظوظ” لركاب من طائرة تلتهمها النيران
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و40 دقيقة.
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اضطرت طائرة ركاب إلى الهبوط في بيرو بعد أن اشتعلت النيران فيها.
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