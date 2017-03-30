(CNN)-- انتشر صوت الضحك في مجلس العموم بينما كانت تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن العالم يحتاج، الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى القيم "الديمقراطية الليبرالية" لأوروبا.
ضحك هستيري في البرلمان البريطاني خلال خطاب تيريزا ماي
شاهد.. ضحك هستيري في البرلمان البريطاني
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
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علا صوت الضحك في البرلمان البريطاني لمدة ثلاثين ثانية!
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