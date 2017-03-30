(CNN)-- انتشر صوت الضحك في مجلس العموم بينما كانت تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن العالم يحتاج، الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى القيم "الديمقراطية الليبرالية" لأوروبا.