ضحك هستيري في البرلمان البريطاني خلال خطاب تيريزا ماي

شاهد.. ضحك هستيري في البرلمان البريطاني

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و27 دقيقة.
بريطانياتيريزا مايالاتحاد الأوروبيدونالد ترامب
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علا صوت الضحك في البرلمان البريطاني لمدة ثلاثين ثانية! 

(CNN)-- انتشر صوت الضحك في مجلس العموم بينما كانت تقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن العالم يحتاج، الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى القيم "الديمقراطية الليبرالية" لأوروبا.

بريطانياتيريزا مايالاتحاد الأوروبيدونالد ترامب