إندونيسيا (CNN)-- محمد أكبر، إندونيسي يبلغ من العمر 29 عاماً، وكان مفقوداً منذ 26 مارس، ليعثر عليه ميتاً داخل معدة أفعى بطول 10 أمتار. أقاربه كانوا يبحثون عنه بعد عدم عودته إلى المنزل، حيث كان في مهمة لحصاد زيت النخيل. وأمسك بالأفعى المنتفخة بالقرب من المزرعة التي ذهب إليها أكبر للحصاد، ليشتبه السكان على الفور بأن الأفعى التهمت الرجل وقرروا شق بطنها.
أفعى بطول 10 أمتار تلتهم رجلاً بأكمله في إندونيسيا
أفعى بطول 10 أمتار تلتهم رجلاً في إندونيسيا
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات ودقيقتين.
0:50
شاب إندونيسي كان مفقوداً منذ 26 مارس، ليعثر عليه ميتاً داخل معدة أفعى بطول 10 أمتار.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.