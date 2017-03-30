إندونيسيا (CNN)-- محمد أكبر، إندونيسي يبلغ من العمر 29 عاماً، وكان مفقوداً منذ 26 مارس، ليعثر عليه ميتاً داخل معدة أفعى بطول 10 أمتار. أقاربه كانوا يبحثون عنه بعد عدم عودته إلى المنزل، حيث كان في مهمة لحصاد زيت النخيل. وأمسك بالأفعى المنتفخة بالقرب من المزرعة التي ذهب إليها أكبر للحصاد، ليشتبه السكان على الفور بأن الأفعى التهمت الرجل وقرروا شق بطنها.