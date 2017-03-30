أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تم تسريح 5 ممرضات بعد تسريب شريط فيديو لرقصهن داخل غرفة عمليات. وتظهر النساء في الفيديو وهن يرقصن مع وجود مريضة ممددة عارية على طاولة العمليات في عيادة سانتا كروز دي بوكاغراند في كارتاجينا بشمال كولومبيا. وفي بيان لها، رفضت العيادة العمل الذي قامت به الممرضات قائلة إنها "ضد كرامة المريض"، كما تقوم إدارة الصحة في كارتاجينا بالتحقيق في الحادث أيضاً قائلة إن الأمر وضع حياة المريضة في خطر. وستسعى المحكمة الوطنية للتمريض الأخلاقي أيضا إلى تحديد من سجل الفيديو، وما هي نيته، وما إذا كان أمر مماثل قد حدث سابقاً في تلك العيادة.
شاهد.. ممرضات يرقصن داخل غرفة عمليات بجانب مريضة عارية
ممرضات يرقصن في غرفة عمليات بجانب مريضة عارية
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آخر تحديث منذ16 دقيقة.
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تظهر النساء في الفيديو وهن يرقصن مع وجود مريضة ممددة عارية على طاولة العمليات.
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