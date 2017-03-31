كتابات عنصرية وتهديدات للاجئ إيراني في أمريكا
كتابات عنصرية وتهديدات للاجئ إيراني في أمريكا
العالم
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
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(CNN)-- قالت الشرطة الأمريكية إن أحد الأشخاص اقتحم منزل اللاجئ الإيراني هاسل أفشار في ولاية أوريغون، وكتب كتابات عنصرية على الجدران تصفه بـ"الإرهابي" وتطالبه بالرحيل من الولايات المتحدة.
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