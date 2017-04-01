حريق ضخم يؤدي إلى سقوط طريق سريع بأمريكا

حريق ضخم يؤدي إلى سقوط طريق سريع بأمريكا

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و47 دقيقة.
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سقط جزء من الطريق السريع 85 في أتلانتا بعد اندلاع حريق ضخم.

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدى حريق ضخم إلى سقوط جزء من الطريق السريع 85 في أتلانتا، ولم تكن هناك إصابات لكن الطريق السريع مغلق على الجانبين.

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