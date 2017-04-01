أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أدى حريق ضخم إلى سقوط جزء من الطريق السريع 85 في أتلانتا، ولم تكن هناك إصابات لكن الطريق السريع مغلق على الجانبين.
حريق ضخم يؤدي إلى سقوط طريق سريع بأمريكا
حريق ضخم يؤدي إلى سقوط طريق سريع بأمريكا
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و47 دقيقة.
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سقط جزء من الطريق السريع 85 في أتلانتا بعد اندلاع حريق ضخم.
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