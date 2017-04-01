وقالت السلطات المحلية، السبت، إن الانهيار الأرضي في إقليم بوتومايو الحدودي جنوب غرب البلاد تسبب في طمر منازل بأطنان من الطين والحطام. وأعلن الدفاع المدني عن ارتفاع عدد الضحايا من 93 قتيلا إلى 112 قتيل مع استمرار جهود البحث وانتشال الضحايا. وأشارت السلطات إلى حدوث انقطاع كامل في المياه والكهرباء وأنظمة المستشفيات في موكوا بإقليم بوتومايو.