شاهد.. كارثة انهيار أرضي تقتل أكثر من 100 شخص

شاهد.. كارثة انهيار أرضي تقتل أكثر من 100 شخص

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و33 دقيقة.
كولومبياكوارث طبيعيةكوارث
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أسفر انهيار أرضي جاء بعد أمطار غزيرة عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 190 آخرين، في كولومبيا، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين.

وقالت السلطات المحلية، السبت، إن الانهيار الأرضي في إقليم بوتومايو الحدودي جنوب غرب البلاد تسبب في طمر منازل بأطنان من الطين والحطام. وأعلن الدفاع المدني عن ارتفاع عدد الضحايا من 93 قتيلا إلى 112 قتيل مع استمرار جهود البحث وانتشال الضحايا. وأشارت السلطات إلى حدوث انقطاع كامل في المياه والكهرباء وأنظمة المستشفيات في موكوا بإقليم بوتومايو.

كولومبياكوارث طبيعيةكوارث