داعش: من خلف القناع.. من خادم بكنيسة ببلجيكا إلى جهادي في داعش

من خادم بكنيسة ببلجيكا إلى جهادي في داعش

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و20 دقيقة.
بلجيكاداعشسورياالجهادالإرهاب
1:24

خادم مذبح في كنيسة ببلجيكا ينضم إلى الجهاد في سوريا، ويقسم بولائه لداعش، إضافة إلى مئات البلجيكيين.

مقطع من الوثائقي الجديد لشبكة CNN، داعش: من خلف القناع، يستعرض حياة شخص من أوروبا انضم إلى داعش وبعدها عاد إلى وطنه.

بلجيكاداعشسورياالجهادالإرهاب