مقطع من الوثائقي الجديد لشبكة CNN، داعش: من خلف القناع، يستعرض حياة شخص من أوروبا انضم إلى داعش وبعدها عاد إلى وطنه.
داعش: من خلف القناع.. من خادم بكنيسة ببلجيكا إلى جهادي في داعش
من خادم بكنيسة ببلجيكا إلى جهادي في داعش
العالم
آخر تحديث منذ ساعة و20 دقيقة.
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خادم مذبح في كنيسة ببلجيكا ينضم إلى الجهاد في سوريا، ويقسم بولائه لداعش، إضافة إلى مئات البلجيكيين.
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