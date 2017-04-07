شرطة وسياسيون ورجال أعمال.. يمشون يد بيد تضامناً مع ثنائي مثلي

رجال يمشون يد بيد تضامناً مع ثنائي مثلي

العالم
آخر تحديث الجمعة, 07 ابريل/نيسان 2017; 02:02 (GMT +0400).
المثلية الجنسيةمنوعاتهولندا
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رجال في جميع أنحاء العالم يقفون ضد العنصرية ضد المثلية من خلال مسك أيدي بعضهم

(CNN)— بدأت ظاهرة عالمية يقوم بها رجال بالمشي يدا بيد تضامناً مع المثلية الجنسية. وذلك في أعقاب هجوم على ثنائي مثلي في هولندا.

المثلية الجنسيةمنوعاتهولندا