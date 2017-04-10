(CNN)— بينما كانت مذيعة الأخبار الهندية، سوبريت كاور، تذيع نشرة الأخبار، وصلها نبأ حادث مميت. وخلال سردها لتفاصيل الحادث، اكتشفت أن زوجها أحد الضحايا، إلا أنها حافظت على هدوئها وأكملت النشرة رغم ظهور صور للضحايا على الشاشة.