(CNN)— بينما كانت مذيعة الأخبار الهندية، سوبريت كاور، تذيع نشرة الأخبار، وصلها نبأ حادث مميت. وخلال سردها لتفاصيل الحادث، اكتشفت أن زوجها أحد الضحايا، إلا أنها حافظت على هدوئها وأكملت النشرة رغم ظهور صور للضحايا على الشاشة.
مذيعة أخبار تنقل خبر وفاة زوجها خلال نشرة مباشرة
مذيعة أخبار تنقل خبر وفاة زوجها في النشرة
العالم
آخر تحديث يوم الاثنين, 10 ابريل/نيسان 2017; 12:45 (GMT +0400).
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هذا ما فعلته مذيعة الأخبار الهندية، سوبريت كاور، عندما اضطرت لنقل خبر وفاة زوجها في نشرة الأخبار.
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