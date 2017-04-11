أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام مشتبه به بارتكاب جريمة قتل بالانتحار بعد أن قفز من الطابق الرابع في محكمة بولاية أوهايو الأمريكية، حيث غافل شرطيين كانا يقتادانه من قاعة جلسة المحاكمة بعد سماع أقواله، فيما وصفته الشرطة بالانتحار الواضح.
شاهد لحظة انتحار مشتبه به في مبنى محكمة بأمريكا
شاهد لحظة انتحار مشتبه به في محكمة بأمريكا
العالم
آخر تحديث الأربعاء, 12 ابريل/نيسان 2017; 09:17 (GMT +0400).
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