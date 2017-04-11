أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام مشتبه به بارتكاب جريمة قتل بالانتحار بعد أن قفز من الطابق الرابع في محكمة بولاية أوهايو الأمريكية، حيث غافل شرطيين كانا يقتادانه من قاعة جلسة المحاكمة بعد سماع أقواله، فيما وصفته الشرطة بالانتحار الواضح.