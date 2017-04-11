شاهد لحظة انتحار مشتبه به في مبنى محكمة بأمريكا

شاهد لحظة انتحار مشتبه به في محكمة بأمريكا

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 12 ابريل/نيسان 2017; 09:17 (GMT +0400).
أمريكاجرائمجرائم جنسيةالانتحارحوادث
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اتهم روبرت سيمان بالتحرش بفتاة تبلغ من العمر 10 أعوام وقتلها لاحقا مع جدها وجدتها في عملية حرق متعمدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قام مشتبه به بارتكاب جريمة قتل بالانتحار بعد أن قفز من الطابق الرابع في محكمة بولاية أوهايو الأمريكية، حيث غافل شرطيين كانا يقتادانه من قاعة جلسة المحاكمة بعد سماع أقواله، فيما وصفته الشرطة بالانتحار الواضح.

أمريكاجرائمجرائم جنسيةالانتحارحوادث