شاهد.. سفن حربية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية

سفن حربية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
أمريكاكوريا الشماليةسفنحاملة طائرات
1:06

هذه هي السفن الحربية الأمريكية بكامل قوتها، وهي تقترب من كوريا الشمالية!

(CNN)—  توجهت السفينة الحربية الأمريكي حاملة الطائرات كارل فينسون التي يبلغ وزنها 97 ألف طن، مع غيرها من السفن، بأكثر من 60 طائرة إلى كوريا الشمالية بعد التجارب الصاروخية الأخيرة للنظام.

أمريكاكوريا الشماليةسفنحاملة طائرات