(CNN)— توجهت السفينة الحربية الأمريكي حاملة الطائرات كارل فينسون التي يبلغ وزنها 97 ألف طن، مع غيرها من السفن، بأكثر من 60 طائرة إلى كوريا الشمالية بعد التجارب الصاروخية الأخيرة للنظام.
شاهد.. سفن حربية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية
سفن حربية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
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هذه هي السفن الحربية الأمريكية بكامل قوتها، وهي تقترب من كوريا الشمالية!
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