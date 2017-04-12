(CNN)— توجهت السفينة الحربية الأمريكي حاملة الطائرات كارل فينسون التي يبلغ وزنها 97 ألف طن، مع غيرها من السفن، بأكثر من 60 طائرة إلى كوريا الشمالية بعد التجارب الصاروخية الأخيرة للنظام.