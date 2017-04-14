أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يقول الجيش الأمريكي إنه استخدم قنبلة MOAB لضرب نظام أنفاق تابع لتنظيم داعش
أكبر قنبلة غير نووية لدى الجيش الأمريكي طورت لحرب العراق
أكبر قنبلة لدى جيش أمريكا طورت لحرب العراق
العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و57 دقيقة.
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ألقى الجيش الأمريكي أكبر قنبلة غير نووية لديه في أفغانستان
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