أكبر قنبلة غير نووية لدى الجيش الأمريكي طورت لحرب العراق

أكبر قنبلة لدى جيش أمريكا طورت لحرب العراق

العالم
آخر تحديث منذ ساعتين و57 دقيقة.
أفغانستانداعشحرب داعشالجيش الأمريكيأسلحة
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ألقى الجيش الأمريكي أكبر قنبلة غير نووية لديه في أفغانستان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يقول الجيش الأمريكي إنه استخدم قنبلة MOAB لضرب نظام أنفاق تابع لتنظيم داعش

أفغانستانداعشحرب داعشالجيش الأمريكيأسلحة