كليفلاند، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وسط الدموع، تحدثت عائلة الرجل الذي نُشرت عملية قتله في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو على موقع فيسبوك يوم الأحد، عن مسامحة مطلق النار المزعوم رغم تكثيف المطاردة المتعددة له.

وكان ستيف ستيفنس البالغ من العمر 37 عاما قد اتهم بارتكاب جريمة قتل مروعة وقعت يوم الأحد لروبرت جودوين البالغ من العمر 74 عاما، وهو عامل صناعي سابق ووالد لـ10 أولاد وجد لـ14. وقد قالت شرطة كليفلاند بعد اطلاق النار على جودوين، أن القاتل نشر فيديو للجريمة على فيسبوك.

غودوين علّم أولاده قيمة العمل الشاق. علمهم كيف يحبون الله ويخافونه، وكيف يسامحون بحسب ما قالوا.

رئيس شرطة كليفلاند كالفن ويليامز قال إن ستيفنس اختار على ما يبدو غودوين عشوائيا، واصفا ما يجري بأنه عملية "بحث وطني عن ستيف" ومؤكداً بذل كل الجهود لإيجاده.

والدة المشتبه فيه قالت إنها عندما رأت ستيفنس يوم السبت الماضي، قال إنه سيكون من المعجزة اذا شاهدته مرة أخرى. وقد تحدثوا في اليوم التالي، حيث قال لها إنه يطلق النار على الناس لأنه كان غاضبا من صديقته.