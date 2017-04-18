كوريا الشمالية: “قد تبدأ حرباً شبه نووية في أي لحظة”

كوريا الشمالية: “قد تبدأ حرباً شبه نووية ”

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و47 دقيقة.
كوريا الشماليةأمريكاأسلحة نووية
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في خطابه بالأمم المتحدة، هذا ما قاله مبعوث كوريا الشمالية عن الحرب النووية.

(CNN)— في خطابه بالأمم المتحدة، قال نائب مبعوث كوريا الشمالية، كيم إن ريونغ، إن أمريكا تهدد استقرار شبه الجزيرة الكورية، ما يعني إنها تدفع إلى حرب مستقبلية. وأضاف أن استمرار هذا يعني أن الحرب شبه النووية على وشك أن تبدأ في أي لحظة.

كوريا الشماليةأمريكاأسلحة نووية