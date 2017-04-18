(CNN)— في خطابه بالأمم المتحدة، قال نائب مبعوث كوريا الشمالية، كيم إن ريونغ، إن أمريكا تهدد استقرار شبه الجزيرة الكورية، ما يعني إنها تدفع إلى حرب مستقبلية. وأضاف أن استمرار هذا يعني أن الحرب شبه النووية على وشك أن تبدأ في أي لحظة.