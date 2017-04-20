(CNN)— بعد انتصاره في الاستفتاء على انتقال تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، وفي مقابلة مع كبيرة مراسلي CNN، بيكي آندرسون، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لم يعد يحتمل فشل الاتحاد الأوروبي في إنجاز وعوده. وأضاف أنه مسرور للمقاربات التي يقوم بها ترامب تجاه الملفات المطروحة.
أردوغان لـCNN: “الاتحاد الأوروبي فشل في إنجاز وعوده لنا.. ونتطلع للعمل مع ترامب”
أردوغان: الاتحاد الأوروبي فشل في إنجاز وعوده
العالم
آخر تحديث الخميس, 20 ابريل/نيسان 2017; 12:46 (GMT +0400).
2:13
في مقابلة حصرية مع CNN، تحدث الرئيس التركي عن علاقاته بالاتحاد الأوروبي وأمريكا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.