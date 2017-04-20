أردوغان لـCNN: “الاتحاد الأوروبي فشل في إنجاز وعوده لنا.. ونتطلع للعمل مع ترامب”

أردوغان: الاتحاد الأوروبي فشل في إنجاز وعوده

العالم
آخر تحديث الخميس, 20 ابريل/نيسان 2017; 12:46 (GMT +0400).
تركيارجب طيب أردوغانأمريكادونالد ترامبالاتحاد الأوروبي
2:13

في مقابلة حصرية مع CNN، تحدث الرئيس التركي عن علاقاته بالاتحاد الأوروبي وأمريكا.

(CNN)— بعد انتصاره في الاستفتاء على انتقال تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، وفي مقابلة مع كبيرة مراسلي CNN، بيكي آندرسون، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لم يعد يحتمل فشل الاتحاد الأوروبي في إنجاز وعوده. وأضاف أنه مسرور للمقاربات التي يقوم بها ترامب تجاه الملفات المطروحة. 

تركيارجب طيب أردوغانأمريكادونالد ترامبالاتحاد الأوروبي