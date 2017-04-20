(CNN)— بعد انتصاره في الاستفتاء على انتقال تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى الرئاسي، وفي مقابلة مع كبيرة مراسلي CNN، بيكي آندرسون، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه لم يعد يحتمل فشل الاتحاد الأوروبي في إنجاز وعوده. وأضاف أنه مسرور للمقاربات التي يقوم بها ترامب تجاه الملفات المطروحة.