سيول، كوريا الجنوبية (CNN في الوقت الذي تصر فيه واشنطن على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، يحذر مسؤولون كوريون جنوبيون من أن الخيار العسكري لا يمكن الاستغناء عنه.