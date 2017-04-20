سيول، كوريا الجنوبية (CNN في الوقت الذي تصر فيه واشنطن على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، يحذر مسؤولون كوريون جنوبيون من أن الخيار العسكري لا يمكن الاستغناء عنه.
مخاوف من حرب نووية ومئات آلاف القتلى في شبه الجزيرة الكورية
مخاوف من حرب نووية ومئات آلاف القتلى
العالم
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
2:05
تهاجم قوات خاصة من كوريا الشمالية مبنى يحاكي المجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية.
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