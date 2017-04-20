مخاوف من حرب نووية ومئات آلاف القتلى في شبه الجزيرة الكورية

مخاوف من حرب نووية ومئات آلاف القتلى

العالم
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةأمريكاالجيش الأمريكيأسلحة نووية
2:05

تهاجم قوات خاصة من كوريا الشمالية مبنى يحاكي المجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية.

سيول، كوريا الجنوبية (CNN في الوقت الذي تصر فيه واشنطن على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، يحذر مسؤولون كوريون جنوبيون من أن الخيار العسكري لا يمكن الاستغناء عنه.

كوريا الجنوبيةكوريا الشماليةأمريكاالجيش الأمريكيأسلحة نووية