أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--إنها حرب من الكلمات والصور، ففي أحدث فيديوهات دعائية لكوريا الشمالية يؤدي هؤلاء العسكريون أغنية تحاكي في كلماتها هجوماً بالصواريخ على الولايات المتحدة.
هل تثق كوريا الجنوبية في تصريحات ترامب؟
هل تثق كوريا الجنوبية في تصريحات ترامب؟
العالم
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ستصل الحاملة خلال الأسبوع المقبل إلى محطة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، لتقوم بمهام روتينية
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