هل تثق كوريا الجنوبية في تصريحات ترامب؟

هل تثق كوريا الجنوبية في تصريحات ترامب؟

العالم
آخر تحديث منذ ساعة و38 دقيقة.
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ستصل الحاملة خلال الأسبوع المقبل إلى محطة بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، لتقوم بمهام روتينية

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--إنها حرب من الكلمات والصور، ففي أحدث فيديوهات دعائية لكوريا الشمالية يؤدي هؤلاء العسكريون أغنية تحاكي في كلماتها هجوماً بالصواريخ على الولايات المتحدة.