أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--إنها حرب من الكلمات والصور، ففي أحدث فيديوهات دعائية لكوريا الشمالية يؤدي هؤلاء العسكريون أغنية تحاكي في كلماتها هجوماً بالصواريخ على الولايات المتحدة.