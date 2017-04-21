(CNN)-- في مشهد يعيد إلى الأذهان صورة المتظاهر المصري الذي أطلق عليه لقب "رجل المدرعة"، بعدما تصدى لعربة أمنية مدرعة خلال تفريق المتظاهرين في احتجاجات 25 يناير عام 2011، تصدت متظاهرة فنزويلية لمدرعة خلال الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا حاليا للمطالبة بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو.