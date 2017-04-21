النسخة الفنزويلية من مشاهد ثورة يناير.. متظاهرة تتصدى لمدرعة

متظاهرة تتصدى لمدرعة في احتجاجات فنزويلا

العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و47 دقيقة.
فنزويلامظاهراتاحتجاجات
1:03

انتشر فيديو لامرأة تقف أمام عربة مدرعة تابعة للحرس الوطني الفنزويلي

(CNN)-- في مشهد يعيد إلى الأذهان صورة المتظاهر المصري الذي أطلق عليه لقب "رجل المدرعة"، بعدما تصدى لعربة أمنية مدرعة خلال تفريق المتظاهرين في احتجاجات 25 يناير عام 2011، تصدت متظاهرة فنزويلية لمدرعة خلال الاحتجاجات التي تشهدها فنزويلا حاليا للمطالبة بتنحي الرئيس نيكولاس مادورو.

فنزويلامظاهراتاحتجاجات