(CNN)-- فوق منطقة متجمدة تعصف بها الرياح في القطب الشمالي يتجلى طموح فلاديمير بوتين العسكري هنا، فهذا المبنى الذي طُلي بألوان العلم الروسي، يدعى "تريفويل" بسبب هيكله ثلاثي الزوايا، وهو عبارة عن قاعدة عسكرية جديدة تتسع للمئات من عناصر الجيش والطائرات المقاتلة.
"مشروع نفوذ".. بوتين يبني قاعدة عسكرية ضخمة في القطب الشمالي
بوتين يبني قاعدة عسكرية ضخمة في القطب الشمالي
العالم
آخر تحديث منذ 3 ساعات و15 دقيقة.
2:15
على متن طائرة نقل عسكرية ضخمة تسير فوق الجليد يصل الرئيس الروسي إلى القاعدة العسكرية.
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