(CNN)-- فوق منطقة متجمدة تعصف بها الرياح في القطب الشمالي يتجلى طموح فلاديمير بوتين العسكري هنا، فهذا المبنى الذي طُلي بألوان العلم الروسي، يدعى "تريفويل" بسبب هيكله ثلاثي الزوايا، وهو عبارة عن قاعدة عسكرية جديدة تتسع للمئات من عناصر الجيش والطائرات المقاتلة.