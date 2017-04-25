(CNN)— بعد لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدت علاقتهما في وضع حرج نوعاً ما، ويبدو أن ميركل تحاول التقرب من البيت الأبيض من خلال الابنة الأولى، إيفانكا ترامب.