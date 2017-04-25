إفانكا ترامب وأنجيلا ميركل.. علاقة صداقة جديدة؟

إفانكا ترامب وأنجيلا ميركل.. صداقة جديدة؟

العالم
آخر تحديث منذ13 دقيقة.
دونالد ترامبأمريكاأنجيلا ميركلألمانيا
2:15

دعت أنجيلا ميركل شخصياً إيفانكا ترامب لحضور قمة القيادات النسائية في برلين، وربما هذه خطوة أخرى لتحسين علاقة برلين بالبيت الأبيض.

(CNN)— بعد لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدت علاقتهما في وضع حرج نوعاً ما، ويبدو أن ميركل تحاول التقرب من البيت الأبيض من خلال الابنة الأولى، إيفانكا ترامب.

دونالد ترامبأمريكاأنجيلا ميركلألمانيا