بكين، الصين (CNN)— بعد أكثر من ثلاث سنوات من البناء، هذه هي أول حاملة طائرات صنعت وبنيت في الصين. صناعتها بدأت في نوفمبر 2013، ودُشّنت بعد أكثر من 3 سنوات بقليل.