تعرّف على حاملة الطائرات الوحيدة التي صنعت في الصين.. ما الذي يميزها؟

تعرّف على حاملة الطائرات التي صنعت بالصين

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 26 ابريل/نيسان 2017; 02:12 (GMT +0400).
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صناعتها بدأت في نوفمبر 2013، ودُشّنت بعد أكثر من 3 سنوات بقليل.

بكين، الصين (CNN)— بعد أكثر من ثلاث سنوات من البناء، هذه هي أول حاملة طائرات صنعت وبنيت في الصين. صناعتها بدأت في نوفمبر 2013، ودُشّنت بعد أكثر من 3 سنوات بقليل.

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