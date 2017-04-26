"المأساة الصامتة" للاجئي الروهينغا في بنغلاديش

المأساة الصامتة للاجئي الروهينغا في بنغلاديش

العالم
آخر تحديث الأربعاء, 26 ابريل/نيسان 2017; 03:26 (GMT +0400).
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مصير عشرات الآلاف من لاجئي الروهينغا في بنغلاديش مهدد بأمطار الرياح الموسمية

(CNN)-- فر آلاف الروهينغا من ميانمار منذ اندلاع العنف في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقدرت الأمم المتحدة عبور 74 ألف لاجئ من الروهينغا الحدود إلى بنغلاديش، ولكن الآن مصير عشرات الآلاف منهم مهدد بأمطار الرياح الموسمية وسوء المخيمات التي يقطنون بها.

الروهينغابنغلاديشالإسلامحقوق الإنسانأقليات