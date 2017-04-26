(CNN)-- فر آلاف الروهينغا من ميانمار منذ اندلاع العنف في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقدرت الأمم المتحدة عبور 74 ألف لاجئ من الروهينغا الحدود إلى بنغلاديش، ولكن الآن مصير عشرات الآلاف منهم مهدد بأمطار الرياح الموسمية وسوء المخيمات التي يقطنون بها.