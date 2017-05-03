أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- نظرة خاصة على آخر الصور التي شاهدتها أحد أعضاء الخدمة الأمريكية قبل مقتلها، حديثاً نشر الجيش الصور التي تظهر شجاعة مصورة الجيش الشابة من وراء الكاميرا.

وجب التحذير من أن هذه الصور القوية قد تكون مزعجة لبعض المشاهدين

الشابة البالغة من العمر 22 عاما والاختصاصية لدى الجيش الأمريكي، هيلدا كلايتون كانت تخدم في شرق أفغانستان في يوليو عام 2013 وكانت

تعمل كمصورة خلال مهمة تدريب للجنود الأفغان على إطلاق قذائف الهاون

وفقا للجيش كلايتون كانت تدرب مصوراً في الجيش الأفغاني والذي التقط هذه الصورة للحظة انفجار قذيفة هاون عن طريق الخطأ خلال تدريبات بالذخيرة الحية

ومن الزاوية اليسرى يمكنكم أن تشاهدوا الكاميرا لا تبعد سوى أقدام قليلة عن الانفجار الشديد

كلايتون واصلت التصوير حيث التقطت آخر صورها العنيفة والقوية والتي لا ينبغي لمعظم الأمريكيين أن يشاهدونها بشكل شخصي

أسفر الانفجار عن مقتل كلا المصورين وثلاثة جنود من الجيش الأفغاني

كلايتون كانت أول جندية متخصصة في الجيش الأمريكي تعمل على توثيق المعارك تقتل في أفغانستان وهي خريجة من كلية معلومات الدفاع في فورت ميد بمريلاند

بعد وفاتها، أطلقت الوحدة التي كانت تعمل بها كلايتون اسمها على منافسة سنوية تقام في ذكرى مقتلها مدتها خمسة أيام

ويهدف الحدث لبناء الثقة بالنفس من خلال تدريب مصوري المعارك

لكلا المصورين اللذين استخدما لحظاتهما الأخيرة لالتقاط المشهد، شكرا لكما على شجاعتكما